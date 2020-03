Voortvluchtige dief die zeven keer bij café De Vryheyt inbrak opnieuw opgepakt Sander Bral

13 maart 2020

15u52 0 Antwerpen De plaag van café De Vryheyt op de Troonplaats is opnieuw gearresteerd. De verdachte De plaag van café De Vryheyt op de Troonplaats is opnieuw gearresteerd. De verdachte brak er eind februari vier keer in , zelfs een twee keer in één nacht. Twee jaar geleden kwam dezelfde man ook al drie keer ongewenst op bezoek in het café. De verdachte was op de vlucht van de politie nadat hij niet terugkeerde van penitentiair verlof. Vrijdagochtend werd hij aan het Falconplein van de fiets geplukt.

De uitbaters van het bekende café De Vryheyt op het Antwerpse Zuid kunnen opgelucht ademhalen. De man die zeven keer bij hen inbrak en in totaal met ruim 4.500 euro aan de haal ging, is opnieuw opgepakt. Twee jaar geleden kwam het café in het vizier van de verdachte en kon hij drie keer inbreken. Dankzij camerabeelden werd hij toen snel geïdentificeerd door de politie en kon hij gearresteerd worden.

Eind februari kreeg de inbreker penitentiair verlof maar hij keerde daarna niet terug naar de gevangenis. De man vond er niet beter op om opnieuw hetzelfde café De Vryheyt als doelwit uit te kiezen. Hij brak er maar liefst vier keer in op één week tijd. Op één nacht passeerde hij er zelfs twee keer.

Andere inbraken

“Hij komt nog in aanmerking voor andere inbraken”, klinkt het bij de lokale politie. “Meer dan tien in de voorbije weken, meestal in horecazaken. Na een doorgedreven onderzoek trokken de rechercheurs de straat op om de man bij de kraag te vatten. Vrijdag werd hij in de omgeving van het Falconplein van de fiets geplukt. Hij wordt zaterdag opnieuw voorgeleid bij de onderzoeksrechter.”