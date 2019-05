Voorsmaakje Tall Ships Race: bezoek tot maandag Amerikaans militair zeilschip Eagle philippe truyts

24 mei 2019

Een lengte van 90 meter en masten van 40 meter: fraai stuk, de driemaster USCGC Eagle die het vlaggenschip is van de Amerikaanse kustwacht. Je kunt het zeilschip van 1.800 ton – het enige in actieve militaire dienst van de VS - vanaf vanmiddag tot en met maandag bezoeken. Een voorsmaakje van The Tall Ships Race die binnen drie jaar nog eens thuiskomt in Antwerpen.

De Eagle leidt kadetten en kandidaat-officieren op. Per sessie krijgen circa 140 studenten zes weken lang een veeleisende nautische training.