Voormalige wasserij in Molenstraat gesloopt

03 november 2019

21u11 0 Antwerpen De oude industriële wasserij in de Molenstraat van Ekeren is gesloopt. Daarmee verdwijnt één van de landmarks van het Antwerps district.

Behalve een bekend gezicht in het centrum van Ekeren, was het ook de plek waar de club ‘Ekerse’ zijn pingponglokaal had. Daarnaast had de conciërge van de kleuter- en lagere school het Onze Lieve Vrouw van Lourdesinstituut er zijn werkplaats. Het gebouw had zijn beste tijd gehad en werd met de grond gelijk gemaakt.

Mogelijk wordt de school uitgebreid op het vrijgekomen terrein.