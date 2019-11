Voormalige Provinciaal Veiligheidsinstituut wordt coworking space met dakterras ADA

15 november 2019

15u52 0 Antwerpen De stad Antwerpen geeft groen licht aan projectontwikkelaar Alphastone voor de verbouwing van het voormalige Provinciaal Veiligheidsinstituut in de Jezusstraat. De eigenaar van dit gebouw wil er kantoorruimtes van maken in de vorm van coworking spaces met op de benedenverdieping een open structuur en een brasserie.

Het college keurde de omgevingsvergunning goed voor de verbouwing van het pand in de Jezusstraat 28-30. “Concreet zou het gebouwencomplex met een bruto-oppervlakte van 6.296 vierkante meter omgebouwd worden tot vier verdiepingen aan coworking spaces en ruimte voor culturele voorzieningen, seminaries en evenementen in de kelderruimte. Op de benedenverdieping wil de eigenaar een horecazaak onderbrengen, om zo het gebouw en de omgeving te verlevendigen”, vertelt schepen Annick De Ridder. “Om diezelfde reden zullen er een nieuwe toegang en trappencomplex komen langs de Jezusstraat. Bovendien zal er een daktuin met dakterras voor de gebruikers worden aangelegd op het hoogste platte dak langs de Jezusstraat. Met deze investering krijgt dit historische monument van onze stad opnieuw een mooie toekomst. Het zal bovendien een extra impuls betekenen voor deze levendige buurt.”

Behoud dakkoepel

Het pand is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Vorige eeuw deed het dienst als ruimte voor opleidingen en tentoonstellingen over de veiligheid op de werkvloer. De huidige eigenaar verbouwt het voormalige Veiligheidsinstituut van de provincie met respect voor en behoud van de erfgoedwaarde. Zo blijft de dakkoepel volledig behouden en wordt de open structuur in ere hersteld.

Voor dit gebouw werd in 2016 al een vergunning goedgekeurd. Toen ging het slechts over een verbouwing van een gedeelte van het gebouw. Nu is de voorwaarde dat het gebouw in zijn totaliteit verbouwd wordt. Naast het respect voor de erfgoedwaarde zijn er nog een aantal andere voorwaarden opgelegd. Zo is de open structuur van het gebouw een vereiste, moet er een nieuwe trap komen aan de inkom langs de Jezusstraat, zal de glazen koepel terug zichtbaar worden vanop de gelijkvloers.