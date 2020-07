Voorlopig geen verplichting op dragen mondmaskers in drukke winkelstraten en pleinen: “Wachten op concrete uitwerking ministerieel besluit” ADA

23 juli 2020

16u03 0 Antwerpen Voorlopig komt er geen verplichting op het dragen van een mondmasker op drukke openbare plaatsen zoals winkelstraten en pleinen in Antwerpen. Tijdens de Nationale Veiligheidsraad kondigde premier Wilmès aan dat burgemeesters hier zelf mogen beslissen. Burgemeester De Wever kondigde woensdag al strengere maatregelen aan tegen de verspreiding van het coronavirus.

Premier Wilmès kondigde tijdens de Nationale Veiligheidsraad aan dat mondmaskers op markten en rommelmarkten vanaf 25 juli verplicht worden (wat in Antwerpen al het geval was). Een verplichting op het dragen van een masker op drukken openbare plaatsen als een winkelstraat komt er dus voorlopig nog niet. De premier geeft de burgemeesters hier zelf de mogelijkheid een dergelijke verplichting in te voeren.

Burgemeester Bart De Wever is dat voorlopig nog niet van plan. “We hebben kennis genomen van de persmededeling van de premier. We gaan de implicatie van de federale maatregelen voor Antwerpen bestuderen en wachten intussen ook op de concrete uitwerking in een nieuw ministerieel besluit”, klinkt het op zijn kabinet.

Woensdag kondigde De Wever al strengere maatregelen aan wat betreft het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen als horeca.