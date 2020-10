Voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen in provincie Antwerpen Sander Bral

13 oktober 2020

15u54 0 Antwerpen Ook in de provincie Antwerpen kwam de provinciale crisiscel opnieuw samen dinsdagmiddag om te kijken of bepaalde maatregelen moeten aangepast worden zoals in de provincies Luxemburg en Waals-Brabant. “Het ging om een standaard overleg dat wekelijks gebeurt, voor Antwerpen verandert er op dit moment niks.”

Maandagavond was er al een overleg met gouverneur Cathy Berx, de provinciaal gedeputeerden, noodplanningscoördinatoren en de burgemeesters van de provincie Antwerpen. De burgemeesters kregen er een inkijk in de provinciale plannen om de crisis verder aan te pakken met als belangrijk punt de verstrengingen in de sportwereld, die op Vlaams niveau opgelegd werden.

Dinsdagmiddag dan zat de gouverneur opnieuw rond de tafel met de provinciale crisiscel. De geruchten dat telewerk voortaan verplicht zou worden en naast cafés ook restaurants om 23 uur de deuren zouden moeten sluiten in heel de provincie, werden ontkracht.

Federale maatregelen

“Het ging om een standaard overleg dat minstens wekelijks gebeurt”, klinkt het aan het kabinet Berx. “We hebben het vooral over de eerstelijnszones gehad, waar de grootste problemen liggen en wat hun noden zijn. Ook de handhaving van de huidige regels, was een belangrijk punt op het overleg. Bijkomende regels of verstrengingen komen er in Antwerpen voorlopig niet, de gouverneur heeft beslist om te wachten op federale maatregelen. We willen een lappendeken aan regels op de verschillende niveaus vermijden.”

De voorbije week testten ruim 3.300 personen in de provincie positief. In Antwerpen stad gaat het om 1.602 gevallen.