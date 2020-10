Voorlopig géén extra verstrengingen in Antwerpen, maar met slechte cijfers is er geen garantie dat dat zo blijft PhT

08 oktober 2020

19u19 1 Antwerpen Voorlopig komen er geen extra maatregelen in Antwerpen, bovenop wat de Voorlopig komen er geen extra maatregelen in Antwerpen, bovenop wat de federale regering deze week heeft beslist . Cafés sluiten dus vanaf vrijdag om 23 uur, samenscholingen van meer dan vier mensen zijn verboden. “We zullen strikt handhaven. De politie werkt op de bekende pijnpunten”, zegt Philippe Beinaerts, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Cafés moeten dicht om 23 uur, restaurants mogen nog wel later openblijven. Het doet enigszins denken aan de avondklok afgelopen zomer. “We hebben getoond dat we het als stad kunnen handhaven”, klinkt het bij Philippe Beinaerts na een overleg binnen de stedelijke crisiscel. “We hopen dat we de impact van het coronavirus onder controle kunnen houden, zodat ergere scenario’s kunnen worden vermeden. En we spreken de moeilijk bereikbare groepen aan.”

Organisaties

Kortom: alle geplande organisaties kunnen ook doorgaan volgens de richtlijnen die nu gelden. De stad roept wielerfans nog eens op om op zondag 18 oktober de Ronde van Vlaanderen op tv te volgen. De Winterfoor op Spoor Oost die op 21 november moet beginnen, wordt voorbereid binnen de huidige coronamaatregelen. Op ATV voegde Bart De Wever daar wel aan toe dat hij zal ingrijpen wanneer het nodig is, aangezien de cijfers echt niet goed zijn. De crisiscel zit heel vaak samen. Strengere maatregelen kunnen dus niet worden uitgesloten. Hij hoopt dat alle burgers zich zullen houden aan de regels, op straat en thuis.

Overigens blijft het verplicht om in de hele stad te allen tijde een mondneusmasker bij te hebben. Op drukke plaatsen moet het worden gedragen. Dat is sowieso verplicht in een straal van 200 meter rond scholen bij het begin en einde van de schooltijd.