Voorkeurstemmen: topscores voor De Wever en Jambon (N-VA) philippe truyts

26 mei 2019

Geen verrassing: Bart De Wever is net als in 2014 de absolute stemmenkampioen van deze verkiezingen. Hij komt als Vlaams lijsttrekker in de kieskring Antwerpen uit op 242.386 voorkeurstemmen. Jan Jambon, kandidaat-premier voor N-VA, haalt 187.826 stemmen voor de federale lijst.

Toch doet De Wever het lang niet zo goed als vijf jaar geleden. Toen was hij kopman op het federale niveau en piekte hij op 314.650 voorkeurstemmen. Hij verliest er nu dus ruim 72.000, bijna een kwart.

Na De Wever komen Filip Dewinter (Vl. Belang, 93.751 voorkeurstemmen), Bart Somers (Open Vld, 52.885), Meyrem Almaci (Groen, 50.848) en Liesbeth Homans (N-VA, 40.480).

De top-5 voor de Kamer wordt na Jambon vervolledigd door Tom Van Grieken (Vl. Belang, 122.232 voorkeurstemmen), Peter Mertens (PVDA, 46.802), Valerie Van Peel (N-VA, 41.320) en Kristof Calvo (39.216).