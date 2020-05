Voorbereiding op Zomer van Antwerpen gaat door, sp.a hoopt minstens op alternatief voor zomerbars en kleine evenementen in wijken Philippe Truyts

14 mei 2020

15u06 3 Antwerpen De Zomer van Antwerpen leeft op hoop. De organisatie van het festival gaat door met de voorbereidingen, maar moet nog wachten op een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. De Antwerpse socialisten deden donderdag al enkele suggesties voor een scenario met een beperkt programma. “De zomerbars kun je gebruiken als studie- en rustplekken, in de wijken moet je wel iets met muziek en theater kunnen doen.”

“We moeten er een zo mooi mogelijke zomer van maken”, zegt districtsraadslid Sascha Luyckx (sp.a). “Vooral gericht op de mensen die er het meest nood aan hebben. Denk aan Antwerpenaren zonder eigen tuin, studenten met leerachterstand, maar ook mensen met een handicap.”

Speelplaatsen

Volgens Luyckx kijkt men vanuit de wijken hongerig naar de zomer. “Klassiekers zoals Muziek in de Wijk kunnen uiteraard niet in de gebruikelijke vorm plaatsvinden, maar een alternatief programma moet mogelijk zijn. En altijd met respect voor de anderhalve meter afstand. Het zou interessant zijn als ook speelplaatsen van scholen toegankelijk zijn.”

“De zomerbars aan de bocht van de Schelde en op de gassite aan Zurenborg zijn goede plekken om in alle rust te studeren”, zegt JongSocialist Jef Van den Bergh. “Maar ook zomercursussen en zelfs bootcamps zouden er kunnen doorgaan.”

Zo gauw de overheid beslissingen neemt, weten we welk plan we uit de schuif kunnen halen Patrick De Groote

Blind vliegen

Patrick De Groote, artistiek directeur van de Zomer van Antwerpen, erkent dat het momenteel zo’n beetje ‘blind vliegen’ is. “Zolang we niet weten wat de voorwaarden zijn om deze zomer mensen bij elkaar te brengen, kunnen we niet zeggen wat van ons programma haalbaar is. We gaan er wel vanuit dat enkel evenementen met een klein publiek mogelijk zullen zijn. Een circus met 900 toeschouwers in een tent, is onwaarschijnlijk. Daar werken we nu niet meer op verder. Onze aandacht gaat naar projecten waarvan we vermoeden dat we ze kunnen aanpassen.”

Veel artiesten en gezelschappen zien zwarte sneeuw. De Groote: “We krijgen heel veel fijne ideeën en voorstellen toegespeeld. De online concerten hebben we nu wel gehad. Het mag wat meer zijn deze zomer. De voorbije maanden hebben we overlegd met kabinetten en administraties. Zo gauw de overheid beslissingen neemt, weten we welk plan we uit de schuif kunnen halen.”