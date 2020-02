Voorbereidende werken fietshelling aan Parkbrug van start gegaan ADA

17 februari 2020

11u04 0 Antwerpen Deze zomer zullen fietsers gebruik kunnen maken van de fietshelling aan de Parkbrug die Park Spoor Noord met het Eilandje verbindt. Die werken zijn maandag van start gegaan. De werken aan de helling zelf zijn al een tijdje bezig in een atelier in Puurs. De nieuwe fietshelling is een welgekomen alternatief voor de lift en het VeloComfort-systeem.

Goed nieuws voor de fietsers die regelmatig de parkbrug gebruiken: de voorbereidende werken aan de fietshelling gaan van start. Nu moeten fietsers zich behelpen met een lift of de trap met VeloComfort-systeem. In tegenstelling tot wat de naam van het systeem doet vermoeden, is dat VeloComfort-systeem alles behalve comfortabel. Zo kunnen fietsen met een terugtraprem het systeem niet gebruiken en ook voor zware elektrische fietsen en bakfietsen is het systeem een hel. De lift kreeg dan weer vaak te maken met technische problemen.

Zomer 2020

Maar nu komt er dus die fietshelling. maandag starten de voorbereidende werken op het binnenplein aan de Noorderplaats voor de plaatsing van de fietshelling aan de Parkbrug. Er zal een werfzone op het binnenplein afgezet worden maar de Parkbrug blijft tijdens deze werken steeds toegankelijk. De werken duren tot midden maart. Tegen de zomer van 2020 zal de helling klaar zijn voor gebruik.

Tijdens de werken op het terrein worden de zones waar de kolommen voor de fietshelling komen, voorbereid en wordt de bestaande structuur van de ondergrondse parking verstevigd. De werken aan de fietshelling zelf vinden al enkele maanden plaats in een atelier in Puurs. Eind mei zal de helling in vier grote delen via het water vervoerd worden naar het Willemdok in Antwerpen. Daarna wordt ze gemonteerd. Tegen deze zomer zal de helling klaar zijn voor gebruik.

Het ontwerp van de fietshelling is, net zoals dat van de Parkbrug, van Ney & Partners. De helling wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een witte, lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. De fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven.