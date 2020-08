Voor vierde dag op rij lang aanschuiven aan Brantano op de Meir: uitverkoop verloopt rustig CVDP

26 augustus 2020

14u57 0 Antwerpen Voor de vierde dag op rij stonden er lange wachtrijen aan de winkel van modeketen Brantano op de Meir. De uitverkoop lokte nog steeds bijzonder veel volk, maar verliep zonder problemen.

Brantano geeft kortingen van 75 procent in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Zaterdag was de eerste dag van de uitverkoop en dat heeft in verschillende winkels tot veel chaos geleid. Door de stormloop ontstonden lange wachtrijen en moest de politie tussenkomen. “De winkels zijn geplunderd, de werknemers mentaal gekraakt”, zei vakbond ACV Puls.

Na de sluitingsdag van gisteren opende de Brantano op de Meir opnieuw zijn deuren tussen 10 en 13 uur. Wong stond samen met zijn vrouw en twee zoontjes al van half 8 in de wachtrij. “We vinden de hoge kortingen de moeite om voor aan te schuiven. We zullen nu snel binnen mogen”, klinkt het. Tegen het sluitingsuur was ook de politie aanwezig om een oogje in het zeil te houden, maar alles verliep rustig.