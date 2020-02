Voor studenten met passie voor motorvoertuigen: KdG biedt nieuw graduaat Voertuigtechnieken aan



CVDP

14 februari 2020

14u02 1 Antwerpen Vanaf september 2020 kan je bij de Karel de Grote Hogeschool (KdG) het gloednieuwe graduaat Voertuigtechnieken volgen. “We komen zo tegemoet aan de vraag van het werkveld naar diagnosetechniekers”, vertelt Fenna Dirckx, coördinator van het graduaat.

Het graduaat is gericht op studenten met een passie voor voertuigen die willen werken in een sector waarin nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar in sneltempo opvolgen. “Kandidaten komen nu vaak met een te beperkte technische kennis terecht in de garage. Ook de mindset en competenties voor levenslang leren ontbreken dikwijls nog”, vult de coördinator aan.

Tijdens het graduaat zullen de studenten minstens een derde van de tijd op de werkplek spenderen. Hiermee zullen ze op korte termijn veel praktische kennis opdoen. Coördinator Fenna Dirckx: “Ze leren echt ‘on-the-job’ wat er van hen verwacht wordt.”

Het graduaat komt er naast de bestaande bachelor autotechnologie. Liefhebbers van personenwagens, bedrijfsvoertuigen, agrarische en industriële voertuigen, brom- en motorfietsen, vrachtwagens … kunnen dus hun hartje ophalen bij KdG. “Afhankelijk van het beroep dat ze later willen uitoefenen, kiezen geïnteresseerden voor het graduaat of de bachelor en stomen we hen klaar voor de automotive sector in volle evolutie”, aldus de coördinator.

