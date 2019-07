Voor mij 250 gram jeansvest, aub: vintagemarkt verkoopt kleding op gewicht Annelin Marien

14 juli 2019

10u56 8 Antwerpen 250 gram jeansvest kopen? Dit weekend strijkt Vintage per Kilo neer in Ampère Antwerpen. De pop-up vintagemarkt verkoopt, wat anders, tweedehandskleren en accessoires. En alles wordt verkocht per kilo.

Liefde voor vintage

Schoenen, handtassen, kleren, jassen,… Alles kost 18 euro per kilo (ongeveer 3 à 4 stuks). Maar koop je een blouse van 100 gram, betaal je maar €1,80. Grote weegschalen staan overal opgesteld, zodat je eerst kan wegen hoeveel je moet betalen. Vintage, kleding van 1940 tot 1980, wordt steeds hipper, en dat merkt ook organisator Serge Adriaanse. “Vintage is momenteel heel hip, dus dat is natuurlijk leuk voor ons. Maar er zijn natuurlijk ook winkels die mee op de kar springen, en 30 euro durven vragen voor een T-shirt. Dat noem ik geen liefde voor vintage. Ikzelf ben al 12 jaar bezig met vintagekleding en duurzaamheid, en wij verkopen al die jaren alle kleren voor dezelfde prijs. Zo kan het dus ook!” zegt Serge.

Internationaal

Het is de tweede keer dat Vintage per Kilo neerstrijkt in Antwerpen. In België is de rondtrekkende vintagemarkt al een aantal jaren actief, net als in Nederland. Serge haalt alle kleren die hier te koop hangen van over de hele wereld. “Ik kies deze kleren er allemaal handmatig uit, en daarvoor heb ik adresjes in Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, noem maar op. In de loop der 12 jaar heb ik natuurlijk wel mijn plekjes gevonden waar ik leuke kleding vind, die ik dan verkoop op de vintagemarkt.”

Geen boodschap aan fashion

Vintagekleding ziet er heel cool uit, maar het gaat natuurlijk vooral om duurzaamheid. Serge: “Tegenwoordig is iedereen ‘apart hetzelfde’. Vintage is hip, dus ik heb momenteel veel kleren die iedereen wil hebben omdat dit ‘fashion’ is nu, maar eigenlijk zijn deze kleren vooral bedoeld voor wie daar geen boodschap aan heeft, aan wat hip is of niet. De one-of-a-kindtypes, die zich willen distantiëren van de maatschappij. Duurzaamheid is daarin ook belangrijk. Als iedereen vintagekleding zou kopen, zou er niets meer geproduceerd moeten worden. Mijn droom is om een keten van kleding te hebben, zodat er geen nieuwe kleding meer gemaakt wordt.”

Voor de eerste keer werd er een volledig vintage weekend georganiseerd. Zaterdag kon je er vintagekleding voor 18 euro per kilo kopen, zondag is er een speciale verkoop van designmerken, zoals Dolce & Gabanna, Moschino, en Burberry. Daarvoor betaal je 50 euro per kilo.

Vintageliefhebber, en dit evenement gemist? De evenementen van Vintage per Kilo worden elke maand georganiseerd in een andere stad. Nieuwe data en plaats worden altijd bekend gemaakt op de website of social mediakanalen.