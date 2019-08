Voor het eerst sinds 2017: bus 36 rijdt weer hele dag tussen centrum Antwerpen en Linkeroever BJS

30 augustus 2019

11u04 0 Antwerpen Buslijn 36 rijdt vanaf maandag 2 september opnieuw de hele dag tussen het centrum van Antwerpen en Linkeroever.

Om de grote verkeersdrukte in de Waaslandtunnel te slim af te zijn, werd buslijn 36 in het najaar van 2017 in twee deellijnen opgesplitst: 36L en 36R. De bussen van 36L bleven van maandag tot zaterdag van 7 tot 19 uur op Linkeroever, waardoor ze geen tijd verloren door de files in de Waaslandtunnel. De bussen van 36R zorgden voor de verbinding tussen Hof ter Schelde en de Rooseveltplaats.

Nu de werken aan de Leien hun einde naderen, is de verkeersdrukte afgenomen en gaat bus 36 weer de hele dag beide oevers verbinden.