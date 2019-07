Voor het eerst in 51 jaar rijdt tram over noordelijk deel van de Leien ADA

25 juli 2019

Voor het eerst in ongeveer 51 jaar rijdt er opnieuw een tram over het noordelijke deel van de Leien. Donderdagvoormiddag werden de nieuwe sporen van de Noorderlijn getest. Een tram reed via het Operaplein richting het noorden van de stad. Een historisch momentje. De testritten gebeurde met een PCC-tram, later zullen ook de hermelijn en albatrostram getest worden.

Reizigers moeten wel nog even geduld hebben alvorens ze de tram zullen kunnen nemen. De testperiode loopt nog drie maanden. Tegen november hoopt de Noorderlijn volledig operationeel te zijn.