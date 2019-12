Voltallige oppositie, ook CD&V, kraakt Antwerpse meerjarenbegroting af: “Sp.a is kartonnen reddingsbootje achter N-VA-tanker” PhT

16 december 2019

23u05 0 Antwerpen Zonder ongelukken keurt de Antwerpse gemeenteraad dinsdagavond de meerjarenbegroting voor de komende zes jaar goed. De vier oppositiepartijen, ook CD&V, kraakten ze maandag wel eensgezind af. Sp.a kreeg de volle laag van PVDA omdat de partij haar verkiezingsbeloften zou hebben verraden. “Sp.a is een kartonnen reddingsbootje achter de N-VA-tanker”, stelde Peter Mertens (PVDA).

Het ging verbazend snel vooruit met het debat over de beleidskeuzes van de meerderheid. Na de algemene toelichting van schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) eiste geen enkele andere schepen spreektijd op. Kennis haalde wel nijdig uit naar Wouter Van Besien (Groen), die in De Morgen de middelen van de vorige legislatuur met de huidige had vergeleken. “Dat is appelen met peren vergelijken. De inhoud van de beleidsdomeinen is inhoudelijk gewijzigd. Zo levert u een simplistische bijdrage aan het debat.”

Veiligheid ‘chouchou’

Van Besien bleef er stoïcijns bij. “Veiligheid blijft de ‘chouchou’, de grote winnaar: dat slorpt nu al 17 in plaats van 14 procent van het totale budget op. Merkwaardig, want inmiddels dalen de criminaliteitscijfers. Het geld wordt slecht verdeeld. De kinderarmoede stijgt, meer dan 20.000 mensen wachten op een sociale woning en het gebruik van tram en bus daalt: naar die noden luistert het bestuur niet.”

Filip Dewinter (VB) pleitte opnieuw voor een immigratiestop. “We blijven het verkeerd soort Antwerpenaren aantrekken, terwijl er een witte stadsvlucht plaatsheeft. De wachtlijsten voor sociale woningen en het gebrek aan capaciteit in de scholen: het hangt ermee samen.”

Politie

Peter Mertens (PVDA) ziet het bestuur te enthousiast nieuwe taksen en belastingen heffen. Net als Dewinter kan hij niet leven met de beperking van openingsuren voor de politiekantoren. Mertens is ontgoocheld in sp.a omdat die partij niet voor een socialer beleid in betaalbaar wonen en de zorgsector kan zorgen. Sam Voeten (CD&V) legde uit waarom zijn partij deze keer tegenstemt en zich niet zal onthouden: “Jullie keuzes zijn de onze niet. Wij willen een duurzame, bruisende, sociale en groene stad.”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) beklemtoonde dat er veel meer middelen naar de wijkwerking van de politie gaan. “Wat toch een herhaalde verzuchting van de oppositie was in de vorige legislatuur.”