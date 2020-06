Volop examens maar universiteit Antwerpen bereidt nieuw academiejaar al voor: “Studenten zoveel mogelijk op campus les laten volgen” Annelin Marien

19 juni 2020

13u19 0 Antwerpen De Vlaamse universiteiten stelden vanmorgen aan expertengroep GEES voor dat vanaf volgend academiejaar in het slechtste geval maar een zesde van de universiteitsstudenten tegelijk aanwezig mag zijn in de aula’s. Universiteit Antwerpen wil studenten wel zoveel mogelijk op de campus les laten krijgen, maar in kleinere groepen. De universiteit start ook met een leasingsysteem voor laptops.

De examenperiode is nog bezig, maar Universiteit Antwerpen bereidt de start van het nieuwe academiejaar al volop voor. “We gaan voor een mix van online onderwijs en intensief onderwijs op de campus”, zegt rector Herman Van Goethem. “Met heel veel aandacht voor de eerstejaarsstudenten: zij moeten een netwerk kunnen uitbouwen, en dat kan alleen met ‘echte’ contacten.”

Halverwege maart schakelde ook de Universiteit Antwerpen volledig over op afstandsonderwijs. “Ook in het academiejaar 2020-21 moeten we rekening houden met het coronavirus”, zegt de rector. “Back to normal zal het nog niet helemaal zijn, maar er zal wel veel mogelijk zijn, uiteraard binnen de geldende maatregelen.”

Leasing

Zo wil de UAntwerpen studenten zoveel mogelijk les laten krijgen op de campus, aangevuld met online werkvormen. Dat gebeurt wel in kleinere groepen. “Physical distancing blijft belangrijk, waardoor de maximumcapaciteit van aula’s en lokalen niet benut kan worden. Studenten zullen hoor- en werkcolleges soms afwisselend ‘on campus’ en online volgen. Bij labo’s en practicums zullen extra beschermingsmaatregelen genomen worden.”

Omdat een deel van het onderwijs nog steeds online zal verlopen, bestudeert de UAntwerpen de mogelijkheid om een leasingsysteem met laptops op te zetten voor studenten die dat nodig hebben. De universiteit laat ook weten dat alle onthaalactiviteiten zullen plaatsvinden, zij het in een ander jasje.

“Daarbij zijn veiligheid en hygiëne een absolute prioriteit. De universiteit staat voortdurend in contact met de eigen virologen en medische experts. Als de richtlijnen veranderen, wordt er bijgestuurd.” Docenten, begeleiders en medewerkers moeten ook makkelijker aanspreekbaar worden voor de studenten. UAntwerpen start ook met Students for Students, een netwerk waarin studenten praktische, sociale en emotionele ondersteuning verlenen aan hun medestudenten.