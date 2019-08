Volledig gerenoveerde bruidswinkel ‘Le Chapeau 2.0' officieel heropend Annelin Marien

21 augustus 2019

11u50 0 Antwerpen Vandaag, na een dikke twee maand renoveren, opent ‘Le Chapeau 2.0' op de Frankrijklei. Laura Valkiers en Stéphanie Bosten, eigenaars van de bruidsboetiek ‘The Ivory Club’, hebben sinds kort ook de bekende bruidszaak ‘Le Chapeau' onder hun vleugels genomen, en die is nu in een nieuw jasje gestoken.

Niet alleen het interieur van de winkel is veranderd, het hele verhaal rond Le Chapeau werd herbekeken. “Le Chapeau 2.0 wil niet alleen een winkel, maar tegelijkertijd ook een merk met een fris en jong imago zijn.”, zegt Stéphanie. “We willen op alle vlakken inspelen op de behoefte van de nieuwe generatie bruiden, dus buiten de beleving in de winkel, zijn we ook op Pinterest en Instagram actief. Zowel online als offline moet alles goed zitten.”

In Le Chapeau 2.0 is een ruim, hedendaags aanbod aan bruidsmode te koop, van nog relatief onbekende merken die Laura en Stéphanie op bruidsbeurzen ontdekt hebben, tot Belgische bruidsmerken zoals Marylise en Rembo Styling die ze mee hebben overgenomen van de oude Le Chapeau. Andere merken die je in de nieuwe Le Chapeau terugvindt, zijn Pronovias, Catherine Deane en Jesus Peiro. Vanaf 1.200 euro vind je al een jurk bij Le Chapeau. Zo vertelt Stéphanie: “We kunnen eender welk bruidje aan een droomjurk helpen: van unieke designer labels tot commerciële bruidsmerken. In ons aanbod vind je bruidsjurken voor elk type bruid en budget.” In Le Chapeau 2.0 vind je ook schoenen, juwelen, sluiers en suitekledij.

Het jonge duo achter de nieuwe bruidswinkel wil met Le Chapeau 2.0 opnieuw een vaste waarde worden, en de gloriedagen van de oude Le Chapeau terug laten opleven. “Het verschil met de oude Le Chapeau ligt niet in het aanbod maar in de aanpak. Tot in de kleinste details hebben we gewerkt aan de nieuwe Le Chapeau brand. Daarop is ook het succes van The Ivory Club gebaseerd. Bruidjes komen niet alleen naar ons voor de jurken, maar ook voor de sfeer en onze persoonlijke aanpak die in alles voelbaar is. Le Chapeau 2.0 is een plek waar bruidjes zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, waar er een gezellige, authentieke sfeer hangt, en waar de persoonlijke aanpak prevaleert.”, zegt Laura.