Volle kerk neemt afscheid van ex-wielerprof Frans Van Looy met applaus: “Liefste sportbestuurder ooit” Philippe Truyts

27 september 2019

15u38 2 Antwerpen Een volgelopen Onze-Lieve-Vrouw van Smarten in Merksem nam vrijdag afscheid van ex-wielerprof Frans Van Looy, ‘Cois’ voor familie en vrienden. Van Looy stapte vorige week uit het leven na een vergeefse strijd met de Vlaamse overheid om in zijn 17de-eeuwse ‘Boerenschuur’ te kunnen blijven wonen. “Beschamend wat onze Vlaamse politici ervan terecht brengen”, zo klinkt het bitter bij de familie. Van Looy kreeg nog een luid applaus van alle aanwezigen.

Een zeshonderdtal mensen woonde de plechtigheid bij. Onder hen ook de wielermakkers van weleer. Frans Van Looy werd 69. Hij reed tussen 1972 en 1982 een mooi palmares bij elkaar met onder meer winst in de Schaal Sels en ritten in de Dauphiné en de Ronde van Catalonië. Twee jaar zat hij in de Molteni-ploeg van Eddy Merckx. “Hij was een plezante jongen”, zegt oud-ploegmaat Frans Mintjens. “Een echte Antwerpenaar. Plezier maken, dat hoorde erbij. Trouwens, als je een droogstoppel bent, kun je ook geen coureur worden.”

Ik ben zelf ook onteigend omdat een paar vogels belangrijker waren voor de overheid. Ik wéét hoe zoiets kan vreten aan een mens Oud-wielrenner Jos Spruyt

Jos Spruyt reed bij Molteni één seizoen met Van Looy samen. Ook bij hem: “Een toffe gast. Maar dan dat einde, met het verlies van zijn hoeve. Ik ben zelf ook onteigend omdat een paar vogels belangrijker waren voor de overheid. Ik wéét hoe zoiets kan vreten aan een mens.”

Frans Van Looy zat als sportbestuurder vijftien jaar bij het Duitse T-Mobile, met toppers als Erik Zabel en Jan Ullrich. Met zijn collega van toen, Rudy Pevenage, schoot hij goed op. “We vulden elkaar mooi aan. Hij kon renners perfect motiveren. Zabel vond hem de liefste sportbestuurder ooit.”

“Geen menselijkheid”

“De laatste keer dat ik Frans zag, was hij veranderd. Hij leek bitsiger, niet meer gelukkig”, vertelt Rik Van Linden, groenetruiwinnaar in de Tour van 1975. Het gevecht dat Van Looy met de Vlaamse overheid leverde, beheerste ook de getuigenissen tijdens de afscheidsdienst. Neef Erik, zoon van Frans’ broer Fons, kreeg het moeilijk toen hij sprak over de voorbije paar jaar. “Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde onmogelijke voorwaarden op. Mijn oom moest eruit. Menselijkheid telde niet, enkel de regels. En toch klonk de afscheidsbrief die hij had geschreven niet bitter. Hij was tevreden over wat hij had betekend. De boerderij werd in mijn tienerjaren een echte jeugdvereniging.”

Gerda, de zus van Van Looy, noemt hem haar charmerende, sportieve broer. Altijd bezorgd ook, altijd klaar om te helpen. “En met de gave om een hele groep aan het lachen te krijgen.”

Klaartje Beuckels was de voorbije jaren zijn veel jongere levenspartner geworden. “Nooit heb ik zoveel liefde aan iemand gegeven, nooit heb ik zovéél liefde teruggekregen. Ik respecteer je beslissing (het zelfgekozen levenseinde, red.), maar ga je verschrikkelijk missen.” Waarna haar vader de hele kerk om een staande ovatie vroeg.