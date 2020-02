Volkszanger en ‘Snor van het Jaar’ Mon Somers zet Nacht van de Antwerpse Snorren in Jan Aelberts

02 februari 2020

14u40 0 Antwerpen De Snorrenclub van Antwerpen vierde zaterdagavond en -nacht zijn jaarlijkse Nacht van de Snorren in zaal SAC op Linkeroever.

Muziek was er onder andere van DJ Frank en Toudtzodt, met zanger én ‘Snor van het Jaar’, de Antwerpse volkszanger Mon Somers. De Antwerpse Snorrenclub bestaat al sinds 1978 en werd gesticht door kroegbaas Willy Dupon en heeft vandaag zijn uitvalsbasis in café De Konincklijke Snor in de Brouwerstraat. Jaarlijks organiseren de opvallende snorren en baarden hun Nacht van de Antwerpse Snorren en De Snor van het Jaar. Vorig jaar mocht de club voor het eerst het WK Snorren en Baarden organiseren.