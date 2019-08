Volksvertegenwoordigers volgen ‘zomerstage’ in Antwerpse haven BJS/BLG

21 augustus 2019

16u20 0 Antwerpen Tien verkozenen van de Kamer en het Vlaams Parlement hebben woensdag een ‘zomerstage’ gevolgd bij het Havenbedrijf of een van de ondernemingen in het havengebied. Het project is een onderdeel van de Voka Zomerstages, waarmee ondernemerskoepel Voka politici en bedrijven dichter bij elkaar wil brengen.

De Voka zomerstages zijn al aan hun 27ste editie toe. “We noemen het stages omdat we het belang van levenslang werkplaatsleren willen benadrukken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “We polsen eerst bij alle verkozen parlementsleden of ze interesse hebben en peilen vervolgens naar welke regio en sector hun voorkeur gaat. Vervolgens proberen we een ‘match’ te vormen met een bedrijf dat hen wil ontvangen. Dat kan een multinational of een kmo zijn, een klassiek productiebedrijf of een hoogtechnologische onderneming.”

De helft van de deelnemers zijn nieuwe verkozenen. “We merken dat zij vaak nog niet veel voeling hebben met het bedrijfsleven, tenzij misschien dat van hun eigen gemeente als ze lokaal actief zijn”, zegt Maertens. “Met onze zomerstages krijgen ze de kans om te zien met welke uitdagingen onze bedrijven omgaan en hoe het eraan toegaat op de werkvloer. In het najaar organiseren we dan een soort van ‘retour’, waarbij bedrijfsleiders naar het parlement trekken om te zien hoe daar de gang van zaken is. Dat zorgt voor veel wederzijds begrip.”

Bij Port of Antwerp kregen de politici woensdagochtend eerst een algemene inleiding over het havengebied, waarna ze naar hun respectieve stageplaatsen trokken. Onder meer Kathleen Krekels (N-VA), Jan Briers (CD&V), Jan Bertels (sp.a), Hans Verreyt (Vlaams Belang), Dieter Van Besien (Groen) en Robby De Caluwé (Open Vld) waren van de partij.