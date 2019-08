Volkssterrenwacht Urania trekt met telescopen het dak van het MAS op Jan Aelberts

13 augustus 2019

16u35 0 Antwerpen Volkssterrenwacht Urania trekt nog de rest van de zomervakantie elke donderdagavond het dak van het MAS op om naar de sterren te kijken. Op voorwaarde dat het helder is.

Nog de hele maand augustus organiseert Volkssterrenwacht Urania elke donderdagavond een gratis kijkmoment met sterrenkijkers op het dakterras van het MAS. De kijkavond vindt enkel plaats bij opklaringen of helder weer. Als het weer goed is, zullen onder andere de maan en de planeten Jupiter en Saturnus bekeken worden door verschillende telescopen.

Vanaf 21 uur staan de medewerkers van Urania paraat en geven ze je uitleg over de sterrenbeelden die op dat moment zichtbaar zijn. Lees op donderdagochtend op de website van Urania of via de Urania Facebookpagina of het kijkmoment al dan niet plaatsvindt.