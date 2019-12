Volgende week vier nachten hinder door werken op E17 en Antwerpse ring op Linkeroever BJS

12 december 2019

14u19 0 Antwerpen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert volgende week vier nachten lang kleine onderhoudswerken uit op de E17 en Antwerpse ring (R1) op Linkeroever die voor hinder kunnen zorgen. Het verkeer zal ter hoogte van de werken over één rijstrook moeten. Overdag is er geen hinder.

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 december starten de werken op de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht richting Antwerpen. Die nacht en de daaropvolgende nacht worden de rechter- en middenrijstrook daar afgesloten, zodat het verkeer alleen nog over de linkerrijstrook kan. De op- en afritten van de complexen Kruibeke en Zwijndrecht blijven wel open.

In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 december wordt er vervolgens gewerkt op de verbinding van de R1 tussen Antwerpen-West en Sint-Anna in de richting van de E34. Het verkeer komende van de Antwerpse ring kan dan over de rechterrijstrook rijden, maar de aansluiting voor het verkeer komende van de E17 wordt afgesloten. Bestuurders op de E17 moeten door de Kennedytunnel richting Nederland rijden en aan het complex Borgerhout omkeren.

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt er op hetzelfde stuk gewerkt, maar dan richting de E17. Vanop de E34 kan je gebruikmaken van de rechterrijstrook, vanuit de Kennedytunnel op de R1 is de aansluiting afgesloten en moet je via de E17 naar het complex Kruibeke rijden om daar om te keren richting Antwerpen.

De werken zijn volgens AWV nodig om plaatselijke schade aan het wegdek te herstellen. Die schade zou immers tijdens de winterperiode groter kunnen worden en voor grotere problemen kunnen zorgen.