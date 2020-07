Voka is bang voor nieuwe economische lockdown: “Cruciaal dat iedereen zich nu strikt aan de regels houdt” PhT

28 juli 2020

13u59 2 Antwerpen Ondernemersorganisatie Voka Antwerpen-Waasland roept iedereen in de provincie Antwerpen op om zich strikt aan de nieuwe maatregelen te houden. “De impact is voor veel mensen en voor bijvoorbeeld de eventsector zwaar, maar we moeten doorheen de zure appel als we onze economie willen openhouden”, zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel.

Voka is bang voor een nieuwe, economische lockdown. Luwel: “Dat kunnen we ons niet veroorloven. Onze bedrijven zijn nog niet hersteld van de klap die ze de voorbije maanden moesten verwerken. Een lockdown of zelfs maar een gedeeltelijke sluiting vermijden, is ieders verantwoordelijkheid.”

Voka kreeg dinsdag heel wat vragen van ongeruste ondernemers, vooral over het woon-werkverkeer in en uit de provincie Antwerpen. “Maar die beperkingen en de avondklok slaan natuurlijk enkel op de niet-noodzakelijke privéverplaatsingen”, verduidelijkt Luwel. “Wie een nachtshift doet of klanten bevoorraadt, kan dat doen tijdens de avondklok. De voorbije maanden hebben de meeste bedrijven zwaar geïnvesteerd in telewerk. Maar voor één op de drie bedrijven is dat niet of slechts gedeeltelijk mogelijk. Denk in Antwerpen dan vooral aan de chemie, de bouw en de maritieme sector.”