Voetganger in levensgevaar na aanrijding op Antwerpse Frankrijklei Patrick Lefelon

04 juli 2019

06u46 0 Antwerpen Een voetganger die vannacht rond 3.40 uur de Frankrijklei in Antwerpen overstak, is aangereden door een bestelwagen. Hij is in levensgevaar.

De man was aan het kruispunt van de Frankrijklei met de Maria-Theresialei de straat overgestoken. De rijweg is daar pas heraangelegd, maar de straatverlichting werkt nog niet. De bestuurder van de bestelwagen merkte de man niet op en reed hem aan in het midden van de rijbaan.

Het slachtoffer werd levensgevaarlijk gewond naar het UZA-ziekenhuis overgebracht. Zijn identiteit is voorlopig niet bekend. De rijbaan is voorlopig afgesloten richting Antwerpen-Zuid.