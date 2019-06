Voetballer moet 42.000 euro betalen aan supporter van tegenstander na vechtpartij Patrick Lefelon

13 juni 2019

14u20 0 Antwerpen Amateurvoetballer Salahdin K. van Youngboys krijgt twee jaar cel met uitstel, omdat hij een tegenstander van FC Kiel/Johnnyboys had geslagen. Het slachtoffer ziet sindsdien nog amper uit zijn rechteroog. Salahdin moet zijn slachtoffer een schadevergoeding van 42.159 euro.

In maart 2016 speelde Salahdin K. (36) met zijn allochtone voetbalploeg Youngboys een match tegen FC Kiel Johnnyboys, een team met uitsluitend autochtone spelers. Volgens Salahdin verliep de wedstrijd in een racistische sfeer, waarbij de Johnnyboys aapgeluiden maakten en de Youngboys uitscholden.

Na een rode kaart geraakte Salahdin K. over zijn toeren en weigerde hij in eerste instantie het veld te verlaten. Tegenspeler Lesley J. (34) en zijn vader Frank J. (59) probeerden hem te kalmeren. “Jullie staan toch 5-0 voor”, zouden vader en zoon J. gezegd hebben. Salhadin K. was echter niet in te tomen en deelde verschillende vuistslagen uit. Frank J. ging hierbij knock-out en hield er een gebroken oogkas, een gebroken neus en meer dan vier maanden arbeidsongeschiktheid aan over.

In kruis getrapt

Salahdin K. verklaarde dat hij bij het verlaten van het veld belaagd werd door supporters van de Johnnyboys. Zij trapten in zijn kruis en trokken aan zijn truitje. Als reactie daarop zwaaide hij met zijn armen. De rechter oordeelde vandaag dat deze actie niet als wettige zelfverdediging kan gezien worden, omdat er onvoldoende bewijs is voor de trap in het kruis. Frank J. en Lesley J. werden daarom vrijgesproken voor slagen en verwondingen.

De opzettelijke slagen en verwondingen door Salahdin K. vond de rechter wél bewezen. Het verslag van de geneesheer was daarover duidelijk. Frank J. houdt een blijvende arbeidsongeschiktheid van 20 % over aan de vechtpartij. Zijn rechteroog herstelt niet meer.

Voor deze zware verwondingen moet Salahdin K een schadevergoeding van 42.159 euro betalen aan Frank J. Salahdin K. is ook veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, die wegvalt indien hij de komende vijf jaar geen nieuwe feiten pleegt. Hij moet van de rechter ook een cursus agressiebeheersing volgen.