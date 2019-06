Voetballen met één been? Geen enkel probleem: Amputee Footballers van RAAFC spelen eerste match Annelin Marien

16 juni 2019

16u53 0 Antwerpen Voetballen met één been? Voor de mannen van RAAFC geen probleem. De extra A staat voor ‘amputee’, want de spelers missen een been, voet of hand. Vandaag speelde de bijzondere ploeg zijn eerste wedstrijd op de Bosuil, tegen het Nederlandse PSV Eindhoven.

RAAFC, een afdeling van Royal Antwerp FC, is de eerste regionale amputeeploeg van het land. Er is wel al een nationaal elftal sinds 2012, de Red Flamingos, maar in de regionale ploeg is iedereen vanaf 16 jaar welkom om bij de club te komen. Ook vrouwen, want amputee football wordt gemengd gespeeld. De spelers van RAAFC hebben een amputatie ondergaan, of hebben een aangeboren afwijking. Keeper Stijn heeft geen rechterhand en keept met links, zijn ploegmaats zijn een been of voet kwijt. Amputee football speel je met 7 tegen 7, en behalve de doelman staat iedereen op krukken, zonder prothese.

Nieuwe uitdaging

Er heerst een gezonde spanning voor de match bij de spelers van RAAFC. Voorzitter en keeper Stijn: “Het is de eerste keer dat we met de regionale ploeg spelen, dus er zijn gezonde zenuwen. We kennen de spelers van PSV Eindhoven wel, want het zijn ongeveer dezelfde teams als de nationale ploegen, maar dat we voor de eerste keer onder de vlag van Antwerp spelen, maakt het wel speciaal, een nieuwe uitdaging!”

Razendsnel op krukken

Na een groepsfoto en een strijdkreet, begint de wedstrijd. Na tien minuten zijn er al vier mooie doelpogingen gepasseerd, waarvan één spectaculaire sprong, waarbij een speler van Antwerpen zich op zijn krukken afduwt en met één been schiet op doel. Interessant om naar te kijken is dit wel! De spelers verplaatsen zich verrassend razendsnel op krukken. Na 13 minuten maken de Antwerpenaren, in het donkerblauw, jammer genoeg een owngoal. Vlak voor de pauze maakt de keeper van RAAFC een fout, en krijgt Eindhoven een vrije trap. Die zit erin. Tussenstand tijdens de pauze: 2-0.

We wilden vooral promotie maken voor de sport, en dat is goed gelukt. Stijn Chaves Daguilar

In de tweede helft scoort PSV na een tiental minuten opnieuw, en de wedstrijd wordt ietsje kribbiger. De scheidsrechter moet bijna een gele kaart uittrekken voor een van de spelers van Eindhoven, omdat die de bal een beetje onsportief wegtrapt voor een uittrap van Antwerp. De trappen op doel blijven min of meer gelijk voor de beide elftallen, maar de Belgen hebben tot nu toe nog niets kunnen verzilveren. Het gaat er zo hard aan toe dat de kruk van één van de spelers van Antwerp in twee breekt. In de laatste minuten kan PSV nog eens scoren.

Nieuwe spelers

Na twee keer 25 minuten spelen, wordt er afgefloten. De eindstand is 4-0 voor PSV, maar de Antwerpenaren hebben toch een mooie match gespeeld. Dat vindt keeper en voorzitter Stijn ook: “Het ging wat op en af, maar Nederland was toch iets sterker. We zijn jammer genoeg verloren, maar we wilden vooral promotie maken voor de sport, en dat is zeker gelukt. Ik hoop dat er nog regionale wedstrijden zullen volgen, en dat we veel nieuwe spelers kunnen trekken.”

Meer over sport

RAAFC

PSV

Stijn

Antwerp

sportdiscipline

voetbal

Eindhoven