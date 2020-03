Voedselbanken dringend op zoek naar vrijwilligers: “Studenten, kom aub jullie handen uit de mouwen steken” ADA

24 maart 2020

12u34 1 Antwerpen De voedselbanken in Antwerpen maar ook in de rest van Vlaanderen slaken een noodkreet. Niet alleen is er een groot tekort aan voedselpakketten, de organisaties kunnen ook heel wat helpende handen gebruiken. Daarom lanceren het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en de Universiteit Antwerpen een oproep naar studenten om zich te melden als vrijwilliger.

De taken bij de voedselbank variëren van het samenstellen van voedselpakketten tot het verdelen ervan maar evengoed goederen op te halen bij leveranciers. Er is werk voldoende maar doordat heel wat vaste vrijwilligers binnen de risicogroep van het coronavirus vallen, komen de organisaties handen te kort. Daarom lanceren UCSIA en de Universiteit Antwerpen een oproep naar studenten.

“Om te blijven voorzien in de basisbehoeften van mensen in armoede rekenen we op de hulp van studenten. Al wie gezond en veerkrachtig genoeg is, komt in aanmerking om de handen uit de mouwen te steken. De taken zijn eindeloos en erg gebonden van voedselbank tot voedselbank. Omdat deze organisaties vaak erg discreet zijn is het niet altijd duidelijk welke taken er voorhanden zijn, maar dat ze er zijn, staat vast”, vertelt Ellen Decraene van UCSIA.

Ellen schat dat er een 150-tal vrijwilligers nodig zijn om ervoor te zorgen dat de voedselbanken hun werk kunnen blijven doen. Wie interesse heeft kan zich aanmelden op de website www.uscia.be.