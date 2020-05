Voedselagentschap speelt het hard: “5.000 euro dwangsom voor elk uur dat katje Lee verborgen blijft” Patrick Lefelon Ewoud Meeusen

14 mei 2020

18u20 1606 Antwerpen Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dagvaardt studente Selena Ali vrijdagmorgen voor de rechtbank. Als zij haar geadopteerd katje Lee niet onmiddellijk overhandigt aan het FAVV, eist de dienst een dwangsom van 5.000 euro. Per uur. Het FAVV wil het katje laten inslapen omdat het mogelijk besmet is geraakt met hondsdolheid. “Per uur sterven wereldwijd zes mensen aan hondsdolheid”, reageert FAVV.



Studente Selena Ali (23) is ondergedoken met haar katje Lee dat zij op een stage in Peru had geadopteerd. Het meisje moest door de coronacrisis vervroegd terugkeren naar België en bracht haar lievelingsdier mee. Het FAVV vreest dat katje Lee besmet is met hondsdolheid omdat Peru een hoog-risicoland is voor die ziekte. Normaal gesproken zou het diertje teruggestuurd moeten worden, maar door de coronacrisis kan dat niet. Dus moet katje Lee worden geëuthanaseerd.



Studente Selena verzet zich daartegen. Duizenden dierenactivisten, dierenrechtenorganisatie GAIA en minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) steunen haar.

Dagvaarding

Advocaat Anthony Godfroid, die Selena bijstaat, probeerde de voorbije dagen een compromis met het FAVV te bereiken. Vanmiddag viel er bij Selena Ali thuis in Stabroek echter een dagvaarding in de bus.



Advocaat Godfroid: “Selena wordt vrijdag (morgen) om 11 uur voor de rechter van eerste aanleg in kort geding gedagvaard. Het FAVV eist dat zij het katje Lee onmiddellijk overhandigt aan de dienst. Indien dat niet gebeurt, eist FAVV een dwangsom van 5.000 euro per uur. Dit is ongezien.”

Dierenrechtenorganisatie GAIA zal zich morgen aansluiten bij de verdediging van Selena Ali en zich als partij in het kort geding melden. Voorzitter Michel Vandenbosch: “In al mijn jaren als kopman van GAIA heb ik nog maar zelden zo’n degoutante houding meegemaakt. Ik kan het amper geloven hoe ver ze gaan in hun heksenjacht. Ze willen zich bewijzen door het doden van één onschuldig en weerloos katje. Wat ze hiermee vooral bewijzen, is dat het voor hen enkel gaat om een machtsspel waarbij het leven van Lee in hun ogen waardeloos is.”

Vandenbosch roept de burgers zelfs op om het kort geding in de Antwerpse rechtbank bij te wonen. “Wees alstublieft aanwezig. Om samen met mij en vele andere dierenvrienden te tonen dat wij dit niet pikken, om te tonen dat voor ons het leven van Lee wel iets waard is, om te tonen dat in onze maatschappij geen ruimte is voor het onnodige doden van een weerloos katje.”

“Gevraagd om namens Vlaamse overheid tussen te komen”

Volgens GAIA vraagt het FAVV ook een spreekverbod op te leggen aan Selena. Zij mag in de media niet meer over haar katje Lee praten. Elke overtreding zou met een dwangsom van 1.000 euro per overtreding beboet moeten worden.

Ook minister Weyts geeft navolging aan GAIA. “Volgens ons gaat dit in tegen de Europese verordening”, schrijft hij op Facebook. “Ik heb dan ook aan onze raadsman gevraagd om namens de Vlaamse overheid tussen te komen in deze zaak. Want dit is echt buiten elke proportie.”



FAVV: “Alle juridische middelen gebruiken om volksgezondheid te beschermen”

Het Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) botst op massale publieke weerstand bij haar optreden. Om de ernst en de gevaren van hondsdolheid uit te leggen, heeft FAVV vandaag een extra pagina op zijn website toegevoegd.

Woordvoerster Hélène Bonte van FAVV: “Hondsdolheid is een dodelijke ziekte die wordt overgedragen door een virus dat in meer dan 150 landen aanwezig is. Elk jaar sterven meer dan 55.000 mensen ter wereld aan de gevolgen van de ziekte, 40 procent van de slachtoffers zijn kinderen. Elk uur sterven 6 mensen wereldwijd aan hondsdolheid. Vandaar dat wij iedereen vragen de risico’s voor de volksgezondheid goed onder ogen te zien als het over het katje Lee gaat. Het FAVV zal alle juridische middelen gebruiken om de volksgezondheid te beschermen.”

Het FAVV verwijst naar een vergelijkbaar voorval van eind 2007 en begin 2008 toen in ons land twee gevallen van hondsdolheid vastgesteld. In beide gevallen werd een besmette hond, die geen symptomen vertoonde, illegaal ingevoerd vanuit Marokko. Dat is net als Peru een hoog-risicoland voor hondsdolheid. Het FAVV moest toen maanden later 100 mensen vaccineren tegen hondsdolheid.”



