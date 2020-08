Vlaggen in Park Spoor Noord eren coronaslachtoffers en zorgpersoneel ADA

04 augustus 2020

11u55 1 Antwerpen Zomer van Antwerpen ging op 28 juli vervroegd in winterslaap. De voorstellingen en concerten werden voor onbepaalde tijd gepauzeerd, met uitzondering van één project: de installatie In Memoriam van Britse kunstenaar Luke Jerram.

Het kunstwerk, bestaande uit rode en witte vlaggen op hoge palen, staat van 7 tot en met 16 augustus 2020 opgesteld in Park Spoor Noord. Jerram maakte deze vlaggen van lakens van ziekenhuisbedden. Van bovenaf gezien vormen de vlaggen een rood kruis tegen een witte achtergrond.

Met In Memoriam wil hij een reizend, tijdelijk memorial bieden, een eerbetoon aan wat was en is. Onder de vlaggen kan het publiek ronddolen en even stil worden. Terwijl je wandelt tussen de palen, dwalen je gedachten met je mee. Het is een plek waar slachtoffers van de pandemie herdacht kunnen worden, evenals een eerbetoon aan al het zorgpersoneel.

Het publiek is welkom om In Memoriam van dichtbij of van veraf te beleven. De passage van het kunstwerk in Antwerpen is de wereldpremière, daarna reist het werk door naar Londen voor het Greenwich+Docklands International Festival. Luke Jerram is bekend van onder andere Museum of the Moon, een replica van de maan van zeven meter doorsnee en de straatpiano’s in Play me, I’m Yours.

Zomer van Antwerpen vraagt het publiek om bij een bezoek de geldende afstandsregels te respecteren en een mondmasker te dragen.

In Memoriam - Luke Jerram, van 7 tot en met 16 augustus in Park Spoor Noord, Antwerpen Noord. www.memoriamartwork.com