Vlaanderen trekt 3 miljoen euro uit voor restauratie Smidt van Gelder en Mercator-Orteliushuis PhT

18 juli 2019

21u17 0 Antwerpen De Vlaamse regering haalt de portefeuille boven voor de restauratie van twee monumentale gebouwen in de stad Antwerpen. Voor het voormalige museum Smidt van Gelder aan de Belgiëlei is 2,4 miljoen euro vrijgemaakt. Een bedrag van 700.000 euro gaat naar het Mercator-Orteliushuis in de Kloosterstraat.

De meesterwoning Smidt van Gelder krijgt een half-publieke bestemming. Naast horeca komen er conferentiezalen en de nodige voorzieningen voor feesten. De restauratie is een hele klus. Het belle époquegebouw werd in 1987 getroffen door een brand. Sindsdien is het nog enkel open op afspraak of als tijdelijk verblijf voor belangrijke gasten.

Pieter Smidt van Gelder bracht er na 1937 zijn immense kunstverzameling onder. Vier jaar na de Tweede Wereldoorlog schonk hij de woning en de collectie aan de stad. Het gebouw, de prachtige Franse tuin en het interieur zijn in 2002 beschermd. Aan de monumentale inkomhal, de traphal met bordessen en de ontvangsthal op de hoofdverdieping mag niets worden veranderd.

Horeca, handel en kantoren: dat wordt de nieuwe invulling van het zestiende-eeuws Mercator-Orteliushuis in de Kloosterstraat. In dat barokke complex waren tot 2010 stadsdiensten ondergebracht. De bijdrage van Vlaanderen gaat naar de restauratie van het gebouw, de binnentuin en de gewelfde kelders.