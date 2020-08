Vlaanderen heeft 706.000 euro veil voor restauratie Confiserie Roodthooft ADA

18 augustus 2020

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 706.556,65 euro toe voor de restauratie van Confiserie Roodthooft in Antwerpen. “Confiserie Roodthooft is een begrip in Antwerpen. De herontwikkeling van deze site tot een woonerf met kantoren en appartementen met respect en aandacht voor het historisch erfgoed, zorgt ervoor dat we dit stukje Antwerpse geschiedenis niet vergeten en een nieuwe toekomst geven”, zegt minister Diependaele.

De margarinefabriek met woonhuis werd opgericht omstreeks 1905 in art-nouveaustijl. Van 1937 tot 2017 was hier Confiserie Roodthooft gevestigd, vooral bekend als producent van de Caramella Mokatine of het Arabierke, een populair snoepje met koffiesmaak.

De site wordt nu herontwikkeld tot ‘Woonerf Confiserie’ met een mix van kantoor- en woongelegenheden. De naam van het project is een verwijzing naar de bijzondere geschiedenis van het pand. Het industriële karakter van de oude panden blijft behouden. De art-nouveauvoorgevel van het woonhuis met de typische witte Silezische bakstenen en de verwijzingen naar het Arabierke in de inkom, wordt gerestaureerd. Ook de fabrieksschouw blijft behouden en zal dienst doen als landmark. Verder worden de historische mozaïeken, vloer- en wandtegels en glas-in-loodramen opnieuw hersteld in hun oorspronkelijke staat.