Vlaanderen Feest gaat door maar dan zonder publiek op de Grote Markt ADA

19 juni 2020

15u50 5 Antwerpen Vlaanderen Feest op 11 juli krijgt dit jaar een alternatief programma. Ondanks de coronacrisis zal er een tv-uitzending zijn, maar jammer genoeg zonder publieksevenement.

Op 11 juli vindt ’s avonds traditiegetrouw Vlaanderen Feest plaats op de Grote Markt in Antwerpen. Een avondvullend muzikaal programma met Vlaamse artiesten met een Nederlandstalig repertoire, in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op die dag. De afgelopen jaren vonden steeds heel wat mensen hun weg naar de Grote Markt, waar alles live te volgen was.

Door de coronacrisis zal dat publieksevenement dit jaar jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Toch wensen alle partners – de stad Antwerpen, VRT, LIVE Entertainment en de vzw 11-daagse Vlaanderen-Europa – wel opnieuw een programma aan te bieden. Dat zal via een televisie-uitzending te volgen zijn op 11 juli vanaf 20 uur.