Vlaamse regering zet licht op groen voor indiening omgevingsvergunningsaanvraag Oosterweelverbinding BJS/BLG

13 maart 2020

15u11 0 Antwerpen De Vlaamse regering geeft Lantis - het vroegere BAM - groen licht om de omgevingsvergunningsaanvraag voor de werken aan de Oosterweelverbinding in te dienen. Dat meldt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Het milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding werd vorige maand goedgekeurd. De Vlaamse regering heeft bouwheer Lantis, het vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel of BAM - nu formeel haar fiat gegeven om de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project in te dienen. De Raad van Bestuur van Lantis buigt zich op de eerstvolgende vergadering van 20 maart over de aanvraag.

“Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag is een belangrijke stap die genomen moet worden vooraleer er werkelijk met de werken begonnen kan worden”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Als alles goed gaat wordt de aanvraag op 23 maart elektronisch opgeladen, maar omdat de werken zo gigantisch zijn zal dat zeker drie weken duren, zegt Peeters. Nadat alles is opgeladen zal er ongeveer een maand nodig zijn om na te gaan of alle nodige documenten bij de aanvraag zitten. Daarna kan het openbaar onderzoek starten, “hopelijk in de maand mei”, aldus de minister. In oktober of november kan dan beslist worden over de omgevingsvergunning.

Indien alles volgens plan loopt kan Lantis ten laatste in januari 2021 beginnen met de werken.