Vlaamse Opera toont Jambon enorme uitdagingen voor heropstart BJS/BLG

29 mei 2020

16u11 0 Antwerpen Vlaams minister-president Jan Jambon, ook bevoegd voor cultuur, heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de Opera in Antwerpen. Opera Ballet Vlaanderen liet er zien hoe groot de uitdaging voor het kunsthuis wordt om opnieuw grote producties te brengen als er rekening moet worden gehouden met coronarichtlijnen. Wanneer die heropstart op gang kan komen, zal allicht volgende week, na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad, duidelijk worden.

Op een reeks minivoorstellingen die online worden geplaatst na, ligt de werking van Opera Ballet Vlaanderen momenteel zo goed als stil. Een terugkeer naar de situatie van voor de coronapandemie lijkt er ten vroegste in het voorjaar van 2021 te komen. “Als we rekening houden met de huidige coronarichtlijnen op het vlak van onder meer afstand, kunnen we in onze zaal van 1.080 plaatsen amper 260 stoelen gebruiken”, zegt algemeen directeur a.i. Jan Raes. “In onze orkestbak kunnen we een vijftiental musici plaatsen, maar dat is dan zonder blazers. Ook op het vlak van het koor en de interactie tussen de artiesten zijn de uitdagingen groot.”

Opera Ballet Vlaanderen stelt momenteel alles in het werk om in september te kunnen beginnen met individuele en later groepsrepetities voor koor en orkest. Balletdansers kunnen wel al individueel trainen. Om stukken voor het voorjaar van 2021 te kunnen voorbereiden, moeten de repetities in oktober/november kunnen starten, klinkt het.

“De Vlaming snakt naar cultuur en de culturele sector snakt naar de Vlaming”, reageert Jambon. “We bekijken de heropstart sector per sector en willen daar volgende week fases en data op plakken. De musea zijn al open, maar voor instellingen zoals de Opera hier is het moeilijker. Blazers in een orkest en zangers in een koor staan bijvoorbeeld dicht bij elkaar én verspreiden luchtdeeltjes.”