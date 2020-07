Vlaamse feestdag: Bart De Wever geeft toespraak in Schoonselhof en reikt Gulden Spoor uit Annelin Marien

11 juli 2020

18u47 0 Antwerpen Op deze Vlaamse feestdag heeft burgemeester van Antwerpen Bart De Wever een toespraak gegeven tijdens een plechtigheid in het Schoonselhof in Hoboken. Daarbij reikten Vlaams minister-president Jan Jambon en Ann De Moor, voorzitter van Vlaanderen Feest! en Beweging Vlaanderen-Europa vzw, twee eretekens van de Vlaamse Gemeenschap uit, het ‘Gulden Spoor’. Bart De Wever verwees in zijn toespraak naar de Black Lives Matter-beweging, mét een steek naar de gedenkplaat met taalfouten in Elsene.

De plechtigheid voor de Vlaamse feestdag werd ingezet aan het graf van Herman Van den Reeck, in het Schoonselhof in Hoboken. Van den Reeck was een Antwerpse student die op 11 juli 1920 tijdens een betoging voor Vlaamse rechten werd neergeschoten. “Het is een nobele traditie om op dit Schoonselhof op 11 juli hulde te brengen aan het grafmonument van één van de velen die een steen in de rivier van de geschiedenis van ons volk hebben verlegd”, begint Bart De Wever zijn 11-julitoespraak. “Dit jaar is dat Herman Van den Reeck, een martelaar voor de Vlaamse zaak.”

Historische ironie

In zijn toespraak verwees Bart De Wever naar de taalfouten op de gedenkplaat voor de 60-jarige onafhankelijkheid van Congo. “Stilaan verdwijnt het oude Belgique à papa uit het levend geheugen. Al krijgen we in Brussel nog wel regelmatig een herinnering aan wat het moet geweest zijn. Ik denk aan de plaquette die de eerste minister onlangs onthulde in Elsene om het koloniale leed te gedenken. De Nederlandse tekst bleek helaas van mindere kwaliteit dan die in het Lingala. Weinigen hebben stilgestaan bij de historische ironie hiervan. Misschien zou het kunnen aanzetten om ooit ook oprechte spijt te betuigen voor de koloniale attitude die in ons eigen land heeft bestaan. Je weet maar nooit.”

Verder vergeleek hij de situatie van Herman Van den Reeck met de huidige Black Lives Matter-beweging. “Herman Van den Reeck was een jongere die op straat kwam voor gelijkheid en vrijheid. Herman Van den Reeck werd gedood door onnodig politiegeweld. Het doet allicht een belletje rinkelen inzake de actualiteit. Wie Van den Reeck was, leert ons iets over wie we zijn, maar zijn verhaal moet ons tevens inspireren om de uitdagingen voor morgen onder ogen te nemen. Vlaanderen moet een warm deken zijn dat gekoesterd wordt door iedereen die er thuis is. Eender welke roots een Vlaming heeft, eender welke seksuele oriëntatie een Vlaming heeft, eender welke democratische overtuiging een Vlaming huldigt.”

Nadien werden nog twee eretekens van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt. Die zijn bedoeld om personen te huldigen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van Vlaanderen. Dit jaar werd het Gulden Spoor voor economische uitstraling uitgereikt aan Bart Van Malderen, CEO van Drylock Technologies. Anneleen Lenaerts, een gelauwerde harpiste, kreeg het Gulden Spoor voor culturele uitstraling.