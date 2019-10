Vlaams-nationalisten gaan élke derde zondag van de maand in Antwerpen protesteren: “Hoog tijd dat er naar onze stem wordt geluisterd” BJS

20 oktober 2019

15u25 2 Antwerpen Een paar honderd Vlaams-nationalistische manifestanten zijn zondag samengekomen op de Antwerpse Groenplaats. Ze eisen dat de politiek rekening houdt met hun stem bij de jongste verkiezingen. “Verbreek nu eindelijk het cordon.”

“Eigen volk eerst”, “linkse ratten, rol uw matten.” De rechtse slogans rolden zondagmiddag een na een over de Antwerpse Groenplaats. Daar kwamen een paar honderd Vlaams-nationalistische manifestanten, getooid met Vlaamse vlaggen, samen om hun ongenoegen over de huidige politieke situatie te uiten.

“Bedoeling is om hier voortaan elke derde zondag van de maand te komen protesteren”, zegt Phil T’jampens, een van de organisatoren van SOS Democratie. “Het is hoog tijd dat men naar onze stem luistert en dat het cordon sanitaire wordt doorbroken. We zijn het echt beu.”

De manifestatie was niet in handen van het Vlaams Belang. Toch tekenden een aantal VB-kopstukken – we zagen onder meer Filip Dewinter en Tom Van Grieken – present. “Wij vertegenwoordigen meer dan 800.000 kiezers die het beu zijn om uitgesloten en gediscrimineerd te worden”, aldus Dewinter.

De manifestatie verliep zondagmiddag zonder incidenten.