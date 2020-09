Vlaams Nationaal Zangfeest 2021 uitgesteld naar najaar ADA

25 september 2020

16u55

Bron: Belga 0 Antwerpen Het Vlaams Nationaal Zangfeest zal in 2021 niet zoals gepland plaatsvinden op zondag 21 maart, maar wordt uitgesteld naar het najaar. De raad van bestuur vreest dat de situatie rond het coronavirus volgend voorjaar nog steeds niet zal toelaten om een dergelijk grootschalig evenement in alle veiligheid te organiseren. Het Zangfeest van dit jaar werd ook al geannuleerd.

Het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), de organisatie achter het Zangfeest, zegt de beslissing ook uit financiële overwegingen te hebben genomen. “Het risico dat we opnieuw het Zangfeest zouden moeten annuleren, met alle gevolgen daaraan verbonden - het terugbetalen van kaarten, verbrekingen van contracten, enzovoort - is te groot”, klinkt het vrijdag in een mededeling. “Eén jaar zonder ons Zangfeest is echter meer dan voldoende. Daarom hebben we besloten dat het Zangfeest 2021 zal doorgaan in het najaar van 2021, meer bepaald op zondag 10 oktober 2021.” De locatie is nog steeds de Lotto Arena in Antwerpen.

Het ANZ belooft in tussentijd niet stil te zitten en werkt naar eigen zeggen aan een nieuwe website en het scholenproject “Kinderen Zingen”, dat op 24 juni 2021 tot een apotheose moet komen in het Open Lucht Theater (OLT) Rivierenhof in Deurne.