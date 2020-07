Vlaams geld helpt restauratie Hogere Zeevaartschool en ‘Knechtjeshuis’ PhT

10 juli 2020

16u40 1 Antwerpen Goed nieuws voor de Hogere Zeevaartschool en de Universiteit Antwerpen: de Vlaamse regering besliste vrijdag om ze een mooi pakket centen toe te schuiven voor het restauraren van de beschermde gebouwen. Voor de universiteit gaat het om het Knechtjeshuis aan de Paardenmarkt.

Van de circa 9,75 miljoen euro gaat bijna 4,6 miljoen naar Antwerpen. De grootste hap – 3,86 miljoen euro - is voor de Hogere Zeevaartschool. Dat modernistische gebouw uit de vroege jaren 1930 ligt in de Scheldebocht bij het Noordkasteel en is ontworpen door de Brusselse architecten Josse Van Kriekinge en zoon. Bij de restauratie van het U-vormige complex neemt men zowel het interieur als de buitenkant onder handen. Ook de originele volumes worden hersteld.

Weeshuis

Het Knechtjeshuis aan de Paardenmarkt kan rekenen op 703.908 euro Vlaamse steun. Het werd in de 16de eeuw gesticht als weeshuis voor jongens en vanaf de 19de eeuw gebruikt door opeenvolgende onderwijsinstellingen. Momenteel is men het gebouw aan het opknappen als deel van de stadscampus van de UAntwerpen. Het Knechtjeshuis maakt deel uit van een groter complex waar binnenkort de opleiding Productontwikkeling onderdak krijgt. De UAntwerpen investeerde zelf trouwens 12,5 miljoen euro.