Vlaams Belang verlaat Antwerpse gemeenteraad na uitbrander Bart De Wever om “Je bent hier niet in Marokko”-uitspraak van Sam Van Rooy Philippe Truyts

17 december 2019

21u42 246 Antwerpen De Antwerpse gemeenteraad keurde dinsdagavond de meerjarenbegroting voor de komende zes jaar goed. De oppositie stemde wel tegen. Maar het was vooral een incident met het Vlaams Belang dat de avond tekende. ‘Je bent hier niet in Marokko’, riep Sam Van Rooy (VB) tegen Hicham El Mzairh (sp.a) tijdens diens tussenkomst. Bart De Wever (N-VA) noemde die uitroep een schande. Waarna Filip Dewinter en zijn fractie de gemeenteraad uit protest verlieten.

De raad begon met een typische De Wever-kwinkslag. Flink wat raadsleden hadden zich ziek afgemeld. “Ik zie vooral bij Groen afwezigen. Ik weet niet hoe dat komt. Is er soms een virus dat enkel voor jullie besmettelijk is?”

Na de replieken van de schepenen maandag kwamen de fractievoorzitters van de drie meerderheids- en de vier oppositiepartijen nog een laatste keer aan het woord. De scherpste tussenkomst kwam van Hicham El Mzairh (sp.a). Hij maakte deze week zijn debuut als fractieleider – na het politieke afscheid van Yasmine Kherbache – en ging er stevig tegenaan. Een jaar geleden wilde hij het bestuursakkoord niet goedkeuren, vandaag is hij enthousiast over het nieuwe college en de sprong die zijn partij heeft gewaagd.

Vooral voor Wouter Van Besien (Groen) had hij een duidelijke boodschap. “We hadden graag met u deze stad bestuurd. De verkiezingsuitslag besliste anders. U koos ervoor om niet mee te doen. En geen strijd te voeren tegen discriminatie en armoede, géén sociale woningen te realiseren, geen fietspaden en geen gezonde maaltijden op school. Dus doet de sp.a dat wél. F*ck de zijlijn (een sneer naar het boek van Groen-topper Kristof Calvo, red.).”

“Zonder wrijving geen glans”

Peter Mertens (PVDA), die maandag de socialisten zwaar had aangepakt, kreeg er ook van langs van El Mzairh. “Voor u zal het nooit genoeg zijn. U wacht op een wereld waar u uw programma alléén kunt uitvoeren.” Zitten we in het college altijd op één lijn? Gelukkig niet, want door wrijving krijg je glans.”

Toen El Mzairh, van Marokkaanse origine, zich tot het Vlaams Belang richtte - de vinger geheven - liep het uit de hand. “Je bent hier niet in Marokko. Doe dat vingertje weg”, reageerde Sam Van Rooy. Filip Dewinter, die ‘de constante beschuldigingen van racisme’ in de raad beu was, hield de zitting voor bekeken na de terechtwijzing van De Wever.

Druk hoog houden

Wouter Van Besien leek wat geschrokken van de reactie maandag van schepen Tom Meeuws (sp.a), omdat die de relatie met Groen van ‘zoetzuur’ naar ‘zuur’ had zien afglijden. “We onderschrijven de klimaatdoelstellingen van de sp.a-schepen, maar onze inschatting is dat de maatregelen tekortschieten om ze te halen. Wees blij dat er een partner is in de oppositie die de druk hoog houdt.” De kopman van Groen blijft er wel bij dat het meerjarenplan vertrekt vanuit de ideologie van de meerderheidspartijen, omdat ze zich baseren op het bestuursakkoord.