Vlaams Belang verdedigt Pater De Deken: “Hij is deel van ons cultureel erfgoed” PhT

23 juni 2020

17u49 0 Antwerpen Het standbeeld van de Wilrijkse pater Constant De Deken (1852-1896) doet dezer dagen opnieuw veel stof opwaaien. Vorige week voerde PVDA actie, dinsdagochtend was het de beurt aan Vlaams Belang. Terwijl PVDA beklemtoonde dat de missionaris geen onschuldige ziel was die aan liefdadigheid wou doen, neemt Vlaams Belang de verdediging op van de pater.

“Pater De Deken was zeker geen racist, want hij stichtte onder andere een klooster in Congo”, betoogt het Vlaams Belang. “Hij was een ontdekkingsreiziger en missionaris die deel uitmaakt van van het cultureel en historisch erfgoed van Wilrijk. We doen niet mee aan het onderuit halen van onze tradities.”

De Vlaams Belang-delegatie, met gemeenteraadsleden Sam Van Rooy, Anke Van dermeersch en Filip Dewinter, legde bloemen neer. Met een petitie vraagt de partij aan de Wilrijkenaren steun voor het behoud van het beeld.