Vlaams Belang start petitie: “IS-terroristen horen niet thuis in onze stad, maar aan de galg in Syrië of Irak” Philippe Truyts

14 november 2019

14u41 0 Antwerpen Het Vlaams Belang start een petitie én een affichecampagne tegen de terugkeer van IS-strijders naar Antwerpen. De partij vraagt burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat hij hen uit het bevolkingsregister schrapt. “Deze terroristen horen niet thuis in onze stad, maar aan de galg.”

Filip Dewinter haalde er donderdag in zijn Antwerps hoofdkwartier enkele cijfers bij, gesteund op gegevens van Belgische veiligheidsdiensten. “Vanuit Antwerpen - samen met Molenbeek een broeihaard van fundamentalisme - hebben in totaal 131 moslims zich in Syrië en Irak bij IS aangesloten. Daarvan kwamen er 19 uit Borgerhout en 36 uit Antwerpen-Noord. Minstens 18 van hen zijn al terug in Antwerpen. Eén op de zes van alle IS-terroristen die vanuit België naar het kalifaat zijn getrokken, komen uit Antwerpen. Wellicht de helft daarvan is gesneuveld.”

Dewinter schat dat potentieel 50 à 60 nog levende IS-strijders kúnnen terugkeren. “Al zijn er ook bij die in andere regio’s verder willen vechten.”

Geen uitlevering mogelijk

Het Vlaams Belang toont vier IS’ers op zijn affiche. Eén van hen is Hicham Chaïb, waarvan men aanneemt dat hij is gesneuveld. Zijn vrouw, Umm Haniefa, ontsnapte onlangs uit een Koerdisch gevangenenkamp in Syrië en zou in Turkije zitten. Ze riep ooit op om Dewinter ‘als een varken te slachten’. Die vraagt zich af wat de overheid gaat doen als Haniefa op Belgische bodem landt.

Dewinter: “Uitleveren aan Syrië of Irak gaat niet, want er zijn daarover geen akkoorden gesloten. Nu het hele kruitvat in die regio dreigt te ontploffen, zitten de Belgische autoriteiten sowieso met de handen in het haar. “

Ook kinderen

En dus is er volgens het VB slechts één goede oplossing: geen terugkeer van IS-jihadisten, hun vrouwen én kinderen. “Het is totale hypocrisie dat ze zich beroepen op onze wetten om terug te keren, terwijl ze de sharia (islamitische wet) verkiezen. Wie dergelijke monsters weer toelaat in onze stad, speelt Russische roulette met het leven van de Antwerpenaren. Ook hun kinderen blijven beter ginder. Zelfs als ze twee of drie jaar oud zijn. Met het opgroeien is de kans groot dat ze hun vader als held gaan vereren en hem wreken als hij is gesneuveld.”

Kortom: het VB wil de terroristen liefst aan de galg in Syrië of Irak. “Dan zijn we ervan af. Ze zijn dan bij hun schepper Allah.”

Dewinter vraagt burgemeester De Wever om alle Antwerpse IS’ers ambtelijk te schrappen. “Hoewel dat voor een aantal onder hen al wel zal zijn gedaan.”