Vlaams Belang: “Snelle lokale lockdowns en performante contactopsporing hadden avondklok en vroege sluiting horeca kunnen vermijden” PhT

28 juli 2020

16u31 0 Antwerpen Het Vlaams Belang haalt uit naar het Antwerps stadsbestuur en de provincie. “De avondklok, de vroege sluiting van de horeca en de algemene mondmaskerplicht hadden kunnen vermeden worden met performante contactopsporing, strikte quarantaine en snelle lokale lockdowns”, stelt fractieleider Sam Van Rooy.

De partij reconstrueert de voorbije twaalf dagen en besluit dat door ‘politieke correctheid’ aan de vooravond van het islamitische offerfeest de broeihaarden van het coronavirus niet snel en doeltreffend in de kiem zijn gesmoord. Van Rooy: “Midden juli trokken virologen en lokale artsen aan de alarmbel over het stijgend aantal besmettingen in de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen-Noord, het Kiel, Borgerhout en Deurne. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wilde meer gedetailleerde cijfers, gouverneur Cathy Berx sprak over ‘microchirurgisch’ optreden, maar daar is niets van in huis gekomen.”

“Amateurisme”

Filip Dewinter heeft inmiddels precieze cijfers opgevraagd bij De Wever. Van Rooy stelt vast dat de horeca en de evenementensector alweer zwaar zijn getroffen. “Op sociaal vlak moet iedereen in stad en provincie nu boeten voor een te manke contactopsporing en het uitblijven van lockdowns op districts- en wijkniveau. Dat je daardoor zelfs op de Kalmthoutse Heide als wandelaar, fietser of jogger een mondmasker moet dragen, is een symptoom van de traagheid en het amateurisme van de beleidsmakers.”