Vlaams Belang: “Moskee in polder wordt magneet voor moslims van overal“ Patrick Lefelon

10 oktober 2020

17u58 0 Antwerpen De vroegere Bosschool aan de Steenovenstraat in Berendrecht dreigt een moskee te worden die moslims uit heel Antwerpen, Nederland en zelfs Duitsland zal aantrekken. Tenminste, dat beweert het Vlaams Belang dat zaterdag opnieuw betoogde tegen het Islamitisch Centrum van vzw Het Gezin in deze uithoek van de Antwerpse polder.

Het polderdistrict Berendrecht ligt 20 kilometer van het centrum van Antwerpen. De Steenovenstraat is dan nog eens een uithoek van Berendrecht. Verder van de bewoonde wereld kan je niet zitten. Het straatje op 50 meter van de Nederlandse grens telt aan de kant van de vroegere Bosschool een vijftal huizen.

Antwerps politicus Filip Dewinter en zo’n tweehonderd sympathisanten, ook van de partij PVV uit Nederland, zakten zaterdagmiddag naar deze uithoek af. Aanleiding waren de recente verbouwingen aan het islamitisch centrum. De vzw Gezin nam het verlaten schoolgebouw in 2016 over voor sociale en culturele activiteiten, zoals huistaakbegeleiding, lessen Nederlands en workshops.

Volgens het vzw-bestuur wordt er niets verbouwd. Alleen de versleten golfplaten worden vervangen. Het gebouw wordt niet als moskee gebruikt, aldus het bestuur, maar er is wel een gebedsruimte.

Koran

Voor Vlaams Belang is elke aanleiding goed om zijn afkeer voor moskeeën in de verf te zetten en om de S.pa-schepenen in het stadsbestuur te treiteren.

Filip Dewinter: “De polder dreigt de vuilbak van Antwerpen, ja zelfs van Vlaanderen te worden. Hier komt een moskee, bijna naast een afrit van de snelweg waarlangs moslims uit heel Vlaanderen, Nederland en zelfs Noord-Duitsland naar hier zullen afzakken. Bovenop krijgt de polder een gesloten asielcentrum met 200 vreemdelingen, veel meer dan eerst afgesproken. Een asielcentrum op 130 km van Zaventem, kan dat niet dichter?”

Dewinter hekelde de houding van S.pa-schepen Tom Meeuws volgens wie er niets bijzonder aan de hand is. De werken aan het gebouw verlopen in overleg met Meeus die als schepen verantwoordelijk is voor erediensten.

Achtereenvolgens Anke Van Dermeersch en gemeenteraadslid Sam Van Rooy lepelden de aanwezigen de gevaren van de islam op. Geen rechten voor vrouwen, radicale predikers en gedaan met de vrijheid van meningsuiting. Van Rooy citeerde enkele verzen uit de Koran.

Met het zingen van de Vlaamse Leeuw werd de protestmanifestatie afgesloten. Net voor een regenbui losbrak, stapten de Belang’ers tevreden terug in hun auto.