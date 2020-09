Vlaams Belang houdt demonstratie in Antwerpen: “Zet het leger in tegen het drugsgeweld”

Antwerpen

Met Vlaams Parlementslid Filip Dewinter en Antwerps fractieleider Sam van Rooy op kop voerde het Vlaams Belang vanochtend actie in de Lange Lobroekstraat in Antwerpen. Met enkele militaire voertuigen op de achtergrond legde de partij haar eisen op tafel voor een hardere aanpak van het drugsgeweld in Antwerpen. Operatie Nachtwacht is volgens hen onvoldoende. Voor een echt efficiënte aanpak dient men het leger in te zetten.