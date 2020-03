VITO-studie geeft goede punten aan alternatieven voor Isvag: Groen roept stad op om conclusies te volgen Philippe Truyts

06 maart 2020

20u30 0 Antwerpen De partij Groen wil dat het Antwerps stadsbestuur de conclusies van de VITO-studie over mogelijke alternatieven voor de afvalverbrandingscentrale Isvag in Wilrijk volgt. “Er zijn goedkopere oplossingen die ook beter zijn voor het milieu. Tóch de nieuwe Isvag-centrale bouwen alsof er niets gebeurd is, is waanzin.”

Donderdag nam het college in Antwerpen kennis van een studie van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). De inhoud ervan bleef een dag lang onduidelijk. Groen kon het onderzoek vrijdag inkijken en steekt zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. “Er zijn betere en goedkopere alternatieven voor de nieuwe Isvag-installatie en wij eisen dat het stadsbestuur de logica volgt”, zegt gemeenteraadslid Joris Giebens.

Het VITO-rapport besluit onder meer dat alternatieven voor Isvag een hogere energie-efficiëntie hebben, tot 100.000 ton per jaar minder uitstoten én voor afvalverwerking 20 euro per ton goedkoper zijn.

Ik ben aangenaam verrast door de resultaten. Er kan meer winst worden geboekt, zowel voor het klimaat als voor onze portemonnee Tom Meeuws (sp.a)

Bij het stadsbestuur reageert enkel schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a). Hij zegt dat er nog geen beslissing is genomen. “Dit schepencollege heeft de moed gehad om te bekijken of er meer rendement te halen valt uit ons afval. Ik ben aangenaam verrast door de resultaten. Er kan meer winst worden geboekt, zowel voor het klimaat als voor onze portemonnee. We gaan dit nu met het college grondig lezen en een afweging maken.”

Ook Philip Heylen, van 2001 tot 2018 voorzitter van Isvag, mengt zich in het debat. Hij komt tot heel andere conclusies op basis van wat hem over de studie is verteld. “Ik moet daaruit besluiten dat men geen betere installatie gaat bouwen dan de nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk. Men verplaatst ze gewoon naar de haven. Het gaat niet meer over emissies of de toepassing van andere technologie maar enkel om een politiek spel. In Wilrijk hebben we een plan met waterdichte afspraken om warmte te leveren aan Blue Gate, aan UZA, Umicore en de Rupelgemeenten. In de haven is die zekerheid er niet.”