Vitalski brengt nieuwe boekjes naar fans tijdens coronacrisis CVDP

14 april 2020

15u18 0 Antwerpen Antwerps schrijver Vitalski brengt tijdens deze coronacrisis om de vier weken een boekje uit. Vandaag verschijnt zijn nieuwe novelle ‘De moord op Servais Verherstraeten’.

Tijdens de coronacrisis vielen voor podiumkunstenaars een groot aantal optredens weg. De meeste acteurs bieden daarom online filmpjes aan als een alternatief voor het theater. Schrijver Vitalski biedt zijn fans in tijden van corona iedere vier weken een nieuw boekje aan. “Dat boekje verstuur ik per post of kom ik zelf rondbrengen met de fiets”, vertelt hij. “Vier weken geleden verscheen de dichtbundel ‘Het geheim van de Yggdrasil’ en voor deze week schreef ik de geinige novelle ‘De moord op Servais Verherstraeten’. Het verhaal gaat over een jongeman die wakker wordt met de dwanggedachte dat hij een Bekende Vlaming moet vermoorden. Het verhaal is de moeite en wordt gebracht met literaire ironie.”

‘De moord op Servais Verherstraeten’ ligt niet in de winkel en verschijnt op slechts 200 exemplaren. Geïnteresseerde lezers kunnen voor een exemplaar contact opnemen met Vitalski via zijn blog. Hij hoopt om met deze verkoop een deel van het verlies door de coronacrisis op te vangen. Binnen vier weken verschijnt zijn boekje ‘Before them coronablues’ met dagboekfragmenten en andere notities.