Visgevel mag blijven na gunstig advies Street Art Commissie ADA

07 juni 2019

11u41 0 Antwerpen Begin dit jaar ontstond er commotie toen de kleurrijke visgevel in de Sint-Elisabethstraat dreigde te verdwijnen omdat de stad de omgevingsvergunning ervan weigerde. Maar nu keurde de stad de nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning wel goed.

In januari van dit jaar was er heel wat te doen over een street art werk op de gevel van een woning in de Sint-Elisabethstraat. De bewoonster van het huis wilde de gevel laten regulariseren maar kwam van een kale reis thuis. De stad weigerde de omgevingsvergunning en de vis dreigde te moeten worden overgeschilderd. “Navraag leert dat door de betrokken burgers niet de correcte procedure werd gevolgd voor de aanvraag. Waardoor een weigering de enige optie was. Het betreft hier een voorbeeld van graffiti street art, waarvoor onder bepaalde voorwaarden wel degelijk toelating kan gegeven worden. Alleen is een en ander een artistieke afweging en moet dit aan een commissie voorgelegd worden”, zei schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder toen.

Goedgekeurd

De betrokken bewoners dienden daarom een nieuwe aanvraag in en die werd vrijdag goedgekeurd door de commissie Street Art.“Met de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning als street art is de gevelschildering nu voorgelegd aan de commissie street art. De vis is vandaag immers een icoon geworden van de hele buurt en zo oordeelde ook de commissie. Met het college gaven we vandaag definitief groen licht voor de vergunning. Goed nieuws dus voor de return van de vis”, zegt Annick De Ridder schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Daarmee is de saga rond de vis definitief afgerond en zal de vis de Sint-Elisabethstraat ook de komende jaren dat tikkeltje meer kleur geven.