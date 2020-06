Virtuele jobbeurs voor wie werk zoekt in de haven Sander Bral

16 juni 2020

HAVEN Ook voor mensen die een job zoeken zijn het extra moeilijke tijden. Face-to-face sollicitatiegesprekken hebben maanden platgelegen en grootschalige job- en opleidingsbeurzen zijn nog steeds niet toegelaten. Bij Talentenstroom en Talentenfabriek, die werklozen aan een job helpen in de Antwerpse haven, hebben ze daar iets op gevonden. "Via een virtuele jobbeurs kunnen bezoekers in contact komen met dertig bedrijven en uitzendkantoren."

Normaal gezien zouden Talentenstroom, dat logistiek bedienden opleidt en rekruteert in de haven, en Talentenfabriek, dat hetzelfde doet voor technici en operatoren, eind mei een tweede grote jobbeurs gehouden hebben.

“In normale tijden organiseren we zo vijf jobdates per jaar waar werkzoekenden in contact kunnen komen met bedrijven in de Antwerpse haven die vacatures hebben”, zegt Jens Milbau van Talentenstroom. “Op die manier kunnen potentiële werknemers zich op een laagdrempelige manier voorstellen aan bedrijven. Toen we onder ogen zagen dat die jobdates met grote opkomsten niet meer voor meteen zullen zijn, hebben we verschillende alternatieven afgewogen. Ons oog viel meteen op een virtuele jobdate op het platform van Konnekt.”

Contactmomenten

Via de virtuele jobdate kunnen bezoekers in contact komen met dertig bedrijven en uitzendkantoren met vacatures voor logistiek bedienden, operatoren en technici. “Het hoogtepunt van de virtuele beurs zijn contactmomenten waarop bezoekers via chat of videocall zichzelf kunnen voorstellen aan de deelnemende bedrijven”, gaat Milbau verder. “Buiten de bedrijven zijn er ook vijf infostanden van onder andere VDAB, waar alle bezoekers vragen kunnen stellen over de sectoren en online workshops kunnen volgen. Voor ons is het ook allemaal nieuw, maar we zijn heel tevreden over het resultaat en benieuwd naar de reacties van onze bezoekers”, besluit Milbau.

De virtuele jobdate ‘Talent in de Haven’ ging maandag online. Mensen die een job zoeken kunnen er nog terecht tot 25 juni.