Vintage koersfietsenmarkt ‘Bazaar Bicyclette’ vindt plaats op 1 juni CVDP

19 februari 2020

Naar jaarlijkse gewoonte houdt Bazaar Bicyclette op Pinkstermaandag een internationale koersfietsenmarkt.

De negende editie van Bazaar Bicyclette vindt plaats op 1 juni op de Dageraadplaats. Geïnteresseerden kunnen tijdens deze sfeervolle openluchtmarkt snuisteren tussen een uitgebreid aanbod aan koersfietsen, koerstruitjes en fietsonderdelen.

Bazaar Bicyclette is een organisatie van koffie- en lunchbar Vitesse Coffee & Cycling,in de Provinciestraat 82, aan de achterkant van de Zoo. In samenwerking met met het lokaal platform Labeur Local organiseren ze jaarlijks Bazaar Bicyclette. Inschrijven voor de markt kan je via de website. Meer informatie vind je in het Facebookevenement.